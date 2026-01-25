O Bloco do Gordinho, referência no carnaval infantojuvenil de Araçatuba, chega à edição de 2026 com novidades. A principal mudança anunciada pela organização é o novo ponto de concentração: a Praça Seisaburo Ikeda, popularmente conhecida como Praça do Guanabara. O evento acontece no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, com saída às 15h30 e cortejo até o Shopping Praça Nova Araçatuba.
A alteração do trajeto faz parte do conceito “nova década, nova rota”, que simboliza o início do 11º ano do bloco e reforça a proposta de ocupar diferentes espaços públicos da cidade. A iniciativa mantém o foco no carnaval familiar, gratuito e voltado principalmente às crianças.
Segundo a idealizadora do projeto, Paula Liberati, o bloco entra em uma nova fase sem perder sua essência. “Seguimos com a missão de valorizar o carnaval de rua, mas com o olhar voltado à inovação, à inclusão e ao fortalecimento do vínculo das famílias com a cidade”, afirma.
Programação começa na praça
A concentração na Praça do Guanabara contará com uma série de atividades gratuitas, pensadas especialmente para o público infantil. Estão previstas brincadeiras monitoradas, distribuição de água, frutas, pipoca e bexigas, além de ações de acolhimento e inclusão.
A escolha do local também tem significado afetivo. A praça foi cuidada por muitos anos por Zoraide Marques de Almeida, conhecida como Dona Zô, falecida em 2019, e representa a ideia de pertencimento e cuidado com os espaços públicos defendida pelo bloco.
Encerramento no shopping
Após o início na praça, o Bloco do Gordinho segue em cortejo até o Shopping Praça Nova Araçatuba, onde a programação ganha reforço. No local, as crianças poderão aproveitar pintura facial, decoração temática, cama elástica e diversas atrações recreativas.
O palco será comandado pela Banda Plim Plim, criada especialmente para o bloco em 2024, com a cantora Micheli Amorim, acompanhada pelos músicos Giuliano Crepaldi, Valdeir Serafim e Heloísa Gimael.
Para a gerente de Marketing do Shopping Praça Nova Araçatuba, Lívia Craidy, a parceria fortalece o compromisso com o público familiar. “O evento promove convivência, inclusão e experiências afetivas, valores que fazem parte da identidade do shopping”, destaca.
Inclusão e ação social
O evento contará novamente com intérprete de Libras no carro de som e apoio de profissionais especializados para atendimento a crianças com TEA, cadeirantes e famílias atípicas. Também será mantida a campanha solidária do Projeto Ternura, que arrecada itens para enxovais destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.
Em 2026, o bloco terá como padrinho o ator mirim Miguel Martines e contará com a participação da FAC/FEA, além do apoio do Sest/Senat.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.