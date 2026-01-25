O Bloco do Gordinho, referência no carnaval infantojuvenil de Araçatuba, chega à edição de 2026 com novidades. A principal mudança anunciada pela organização é o novo ponto de concentração: a Praça Seisaburo Ikeda, popularmente conhecida como Praça do Guanabara. O evento acontece no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, com saída às 15h30 e cortejo até o Shopping Praça Nova Araçatuba.

A alteração do trajeto faz parte do conceito “nova década, nova rota”, que simboliza o início do 11º ano do bloco e reforça a proposta de ocupar diferentes espaços públicos da cidade. A iniciativa mantém o foco no carnaval familiar, gratuito e voltado principalmente às crianças.

Segundo a idealizadora do projeto, Paula Liberati, o bloco entra em uma nova fase sem perder sua essência. “Seguimos com a missão de valorizar o carnaval de rua, mas com o olhar voltado à inovação, à inclusão e ao fortalecimento do vínculo das famílias com a cidade”, afirma.

Programação começa na praça