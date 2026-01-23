Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (23) no município de Valparaíso, na região de Araçatuba. A identidade do detido não foi divulgada até o fechamento desta matéria.

A ocorrência foi registrada no Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista, na Rua Francisco Fernandes Filho, durante uma ação de rotina da PM voltada ao cumprimento de mandados judiciais.

Segundo as informações apuradas, os policiais se deslocaram até o endereço após confirmação da existência de um mandado de prisão em aberto. No local, o indivíduo foi localizado e abordado pela equipe, sendo identificado como procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.