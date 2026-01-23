A cidade de Braúna, localizada a 45 quilômetros de Araçatuba, se prepara para um fim de semana especial de festa, música e tradição. Em comemoração ao Dia de São Sebastião e ao aniversário do município, celebrado no último dia 20 de janeiro, quando completou 73 anos de fundação e emancipação político-administrativa, a população e visitantes estão convidados para uma grande programação no Recinto de Eventos Chiquito Cortez.

O principal destaque acontece neste sábado, 24 de janeiro, com o show da consagrada dupla Di Paullo e Paulino, a partir das 21h. Logo após a apresentação sertaneja, a animação continua com o DJ Max, garantindo festa até altas horas.

As comemorações seguem no domingo, 25, com um almoço especial na barraca, acompanhado de show ao vivo com Evandro e Juninho, reunindo famílias e amigos em um clima de confraternização.