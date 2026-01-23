23 de janeiro de 2026
PARABÉNS!

Braúna celebra São Sebastião e aniversário com show sertanejo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cidade, a cerca de 45 km de Araçatuba, recebe Di Paullo & Paulino neste sábado (24)
Cidade, a cerca de 45 km de Araçatuba, recebe Di Paullo & Paulino neste sábado (24)

A cidade de Braúna, localizada a 45 quilômetros de Araçatuba, se prepara para um fim de semana especial de festa, música e tradição. Em comemoração ao Dia de São Sebastião e ao aniversário do município, celebrado no último dia 20 de janeiro, quando completou 73 anos de fundação e emancipação político-administrativa, a população e visitantes estão convidados para uma grande programação no Recinto de Eventos Chiquito Cortez.

O principal destaque acontece neste sábado, 24 de janeiro, com o show da consagrada dupla Di Paullo e Paulino, a partir das 21h. Logo após a apresentação sertaneja, a animação continua com o DJ Max, garantindo festa até altas horas.

As comemorações seguem no domingo, 25, com um almoço especial na barraca, acompanhado de show ao vivo com Evandro e Juninho, reunindo famílias e amigos em um clima de confraternização.

“Quero fazer um convite especial a toda a população de Braúna e da nossa região. Preparamos essa festa com muito carinho para celebrar São Sebastião e o aniversário da nossa cidade. Teremos grandes shows, momentos de confraternização e muita alegria para as famílias. Venham participar conosco neste sábado e domingo, no Recinto de Rodeio. Braúna espera por vocês de braços abertos”, comentou o prefeito Maicon Aparecido Subires Ribeiro (Maicon Enfermeiro), do União Brasil.

A festa é uma realização da Prefeitura de Braúna, com apoio da Câmara Municipal, reforçando o compromisso com a valorização da cultura, da fé e das tradições locais. A expectativa é atrair moradores da cidade e de toda a região para celebrar uma das datas mais importantes do calendário braunense.

