O programa estadual de Auxílio-Aluguel atendeu, ao longo de 2025, 102 mulheres vítimas de violência doméstica na Região Administrativa de Araçatuba. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o repasse somou R$ 299,5 mil no período.

A concessão do benefício ocorre em situações consideradas de risco imediato, quando a vítima precisa deixar a residência para preservar a própria integridade. No âmbito estadual, o governo informou que, desde janeiro, foram destinados R$ 11,9 milhões a cerca de 4,6 mil mulheres em diferentes regiões paulistas.

De acordo com a pasta, o aumento no número de atendimentos está relacionado à ampliação da articulação entre os municípios e os serviços da rede socioassistencial, como Cras e Creas responsáveis por encaminhar e acompanhar os casos.