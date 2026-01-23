O programa estadual de Auxílio-Aluguel atendeu, ao longo de 2025, 102 mulheres vítimas de violência doméstica na Região Administrativa de Araçatuba. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o repasse somou R$ 299,5 mil no período.
A concessão do benefício ocorre em situações consideradas de risco imediato, quando a vítima precisa deixar a residência para preservar a própria integridade. No âmbito estadual, o governo informou que, desde janeiro, foram destinados R$ 11,9 milhões a cerca de 4,6 mil mulheres em diferentes regiões paulistas.
De acordo com a pasta, o aumento no número de atendimentos está relacionado à ampliação da articulação entre os municípios e os serviços da rede socioassistencial, como Cras e Creas responsáveis por encaminhar e acompanhar os casos.
Embora o governo destaque a agilidade do auxílio como um fator de proteção, especialistas da área social apontam que o alcance do programa ainda depende da estrutura técnica de cada município e da adesão formal das prefeituras, o que pode resultar em desigualdade no acesso ao benefício.
Regiões como Campinas, Grande São Paulo, Bauru, São José dos Campos e Ribeirão Preto concentram o maior volume de concessões no estado, reflexo tanto da demanda quanto da capacidade administrativa local para análise e liberação dos pedidos.
A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que trabalha para ampliar a adesão municipal e capacitar equipes técnicas, com o objetivo de reduzir o tempo entre o atendimento inicial e a liberação do recurso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.