Com o encerramento do calendário especial de vendas de fim de ano, a Prefeitura de Araçatuba ajustou o funcionamento das vagas de curta permanência no Centro da cidade. A partir desta semana, os espaços passam a operar das 8h às 18h, alinhando-se ao horário regular do comércio local.

A iniciativa foi implantada em novembro, a pedido de lojistas, quando as vagas chegaram a funcionar até as 22h para atender a demanda das compras natalinas. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o novo horário reflete o fluxo normal de consumidores fora do período festivo.

De acordo com o secretário Júlio dos Santos, a experiência foi avaliada de forma positiva tanto por comerciantes quanto por motoristas. “A proposta atingiu o objetivo de ampliar a rotatividade e facilitar o acesso ao comércio. Com o fim do horário estendido das lojas, o ajuste foi necessário e simples de ser executado”, explicou.