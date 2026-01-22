A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira 22, a Operação “Encontro Marcado”, voltada ao combate a crimes de roubo e extorsão mediante restrição de liberdade praticados contra garotas de programa e empresárias, em Araçatuba. Os fatos investigados ocorreram no final do ano passado.
A ação foi coordenada por equipes da Deic, ligada ao Deinter-10, que cumpriram sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Durante as diligências, os policiais apreenderam três aparelhos celulares, seis folhas de cheques em branco em nome de terceiros e um revólver calibre .38, com cano de quatro polegadas, municiado com seis cartuchos intactos.
No decorrer da operação, dois suspeitos foram presos, ambos com mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, relacionados a crimes de roubo ocorridos no município.
Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao modus operandi dos investigados. Um dos suspeitos marcava encontros previamente com as vítimas, enquanto o comparsa se passava por motorista de aplicativo. Durante o trajeto, os criminosos simulavam um desencontro, permitindo a entrada do segundo indivíduo no veículo. As vítimas eram então rendidas sob grave ameaça, com o uso de arma de fogo, tendo seus pertences subtraídos e sendo obrigadas a realizar transferências de valores.
Até o momento, três ocorrências com características semelhantes estão sendo esclarecidas, havendo indícios da participação direta dos presos. As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos.
Durante o plantão policial, além do cumprimento das prisões temporárias, foi lavrado auto de prisão em flagrante contra um dos investigados por posse irregular de arma de fogo, crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.
