A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira 22, a Operação “Encontro Marcado”, voltada ao combate a crimes de roubo e extorsão mediante restrição de liberdade praticados contra garotas de programa e empresárias, em Araçatuba. Os fatos investigados ocorreram no final do ano passado.

A ação foi coordenada por equipes da Deic, ligada ao Deinter-10, que cumpriram sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. Durante as diligências, os policiais apreenderam três aparelhos celulares, seis folhas de cheques em branco em nome de terceiros e um revólver calibre .38, com cano de quatro polegadas, municiado com seis cartuchos intactos.

No decorrer da operação, dois suspeitos foram presos, ambos com mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, relacionados a crimes de roubo ocorridos no município.