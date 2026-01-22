A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo ameaça e violência doméstica no bairro Paquerê, em Araçatuba, nessa noite de quarta-feira (21). Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram informados de que a vítima teria sido agredida e intimidada com o uso de uma arma de fogo. O suspeito, no entanto, deixou o local antes da chegada das equipes.

Durante as buscas realizadas no interior da residência, os policiais encontraram duas espingardas - uma de calibre .32, com numeração parcialmente suprimida, e outra adaptada para calibre .22. Também foram localizadas 41 munições calibre .22 intactas e duas munições calibre .32, sendo uma deflagrada e outra sem uso.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para as autoridades competentes. A vítima recebeu orientações sobre seus direitos e sobre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.