22 de janeiro de 2026
TENTOU FUGIR

Força Tática prende suspeito por tráfico no bairro São José

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem tentou fugir, mas foi detido com drogas, dinheiro e celular
Homem tentou fugir, mas foi detido com drogas, dinheiro e celular

Durante patrulhamento realizado na quarta-feira (21), equipes da Força Tática da Polícia Militar identificaram um homem em comportamento suspeito no bairro São José, em Araçatuba. A região é conhecida pela recorrência de ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar a pé e abandonou uma sacola durante a fuga. Os policiais realizaram o acompanhamento e, após um cerco, conseguiram localizar e deter o indivíduo.

No material dispensado, foram apreendidos 92 microtubos contendo substância semelhante à cocaína. Com o suspeito, também foram encontrados um aparelho celular, que seria utilizado para troca de informações e acompanhamento da movimentação policial, além de R$ 195 em dinheiro.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

