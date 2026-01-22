Com a proximidade do início do ano letivo, previsto para fevereiro, o setor de papelarias em Araçatuba vive um momento de expansão e consolidação. O movimento gerado pela volta às aulas, aliado ao crescimento do comércio local, tem impulsionado o setor, que ganhou cinco novas empresas ao longo de 2025, chegando a 61 estabelecimentos ativos na cidade.

O desempenho evidencia a capacidade do varejo local de atender às necessidades de cerca de 44 mil estudantes. As informações fazem parte de um levantamento da Plataforma Observatório Econômico da Prefeitura de Araçatuba, elaborado a partir de dados da Receita Federal.

Do total de empresas, 58 atuam no comércio varejista de artigos de papelaria, enquanto outras três operam no segmento atacadista de materiais de escritório. A maior parte do setor é composta por pequenos empreendimentos: 56 são microempresas, o equivalente a 91,8% do total, além de três empresas de pequeno porte e duas enquadradas em outras categorias.