Com a proximidade do início do ano letivo, previsto para fevereiro, o setor de papelarias em Araçatuba vive um momento de expansão e consolidação. O movimento gerado pela volta às aulas, aliado ao crescimento do comércio local, tem impulsionado o setor, que ganhou cinco novas empresas ao longo de 2025, chegando a 61 estabelecimentos ativos na cidade.
O desempenho evidencia a capacidade do varejo local de atender às necessidades de cerca de 44 mil estudantes. As informações fazem parte de um levantamento da Plataforma Observatório Econômico da Prefeitura de Araçatuba, elaborado a partir de dados da Receita Federal.
Do total de empresas, 58 atuam no comércio varejista de artigos de papelaria, enquanto outras três operam no segmento atacadista de materiais de escritório. A maior parte do setor é composta por pequenos empreendimentos: 56 são microempresas, o equivalente a 91,8% do total, além de três empresas de pequeno porte e duas enquadradas em outras categorias.
A presença das papelarias se espalha por diversas regiões da cidade, facilitando o acesso dos consumidores. O Centro concentra dez estabelecimentos, seguido pelo Jardim Paulista, com quatro. Já os bairros Guanabara, São João, São Vicente, Umuarama e Vila Industrial contam com três papelarias cada.
De acordo com o Observatório Econômico, o sistema educacional tem sido decisivo para a abertura de novos negócios. Dados do Censo Escolar de 2024 apontam que Araçatuba possui 44.003 alunos, sendo a maioria no ensino regular. A rede municipal responde por 37,2% das matrículas, seguida pela estadual e pela rede privada, com percentuais semelhantes.
O levantamento também mostra equilíbrio na distribuição por sexo entre os estudantes. Os dados não incluem o ensino superior, que igualmente representa um público importante para o consumo de materiais escolares e itens de escritório.
As aulas na rede estadual terão início no dia 2 de fevereiro com término previsto para 18 de dezembro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.