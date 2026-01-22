Micro e pequenos empresários da região de Araçatuba terão acesso a uma nova rodada de capacitação gratuita com a quinta edição do projeto Realiza Mais – Negócios em Campo, promovido pelo Sebrae-SP em parceria com prefeituras e entidades empresariais. A ação será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, das 19h às 21h, de forma simultânea em dez municípios, com oferta total de 1.000 vagas.

O programa é direcionado a Microempreendedores Individuais (MEIs) e proprietários de Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) das cidades de Andradina, Araçatuba, Birigui, Buritama, Castilho, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis e Pereira Barreto. As inscrições são gratuitas, limitadas e devem ser feitas previamente pelo site do Sebrae-SP.

A proposta do Realiza Mais é apresentar estratégias práticas voltadas às áreas de vendas, marketing e gestão financeira, com atividades distribuídas em dois encontros presenciais. O conteúdo aborda tanto ações para expansão comercial quanto medidas de organização financeira, em um contexto econômico considerado desafiador para os pequenos negócios em 2026.