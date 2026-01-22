Micro e pequenos empresários da região de Araçatuba terão acesso a uma nova rodada de capacitação gratuita com a quinta edição do projeto Realiza Mais – Negócios em Campo, promovido pelo Sebrae-SP em parceria com prefeituras e entidades empresariais. A ação será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, das 19h às 21h, de forma simultânea em dez municípios, com oferta total de 1.000 vagas.
O programa é direcionado a Microempreendedores Individuais (MEIs) e proprietários de Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) das cidades de Andradina, Araçatuba, Birigui, Buritama, Castilho, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis e Pereira Barreto. As inscrições são gratuitas, limitadas e devem ser feitas previamente pelo site do Sebrae-SP.
A proposta do Realiza Mais é apresentar estratégias práticas voltadas às áreas de vendas, marketing e gestão financeira, com atividades distribuídas em dois encontros presenciais. O conteúdo aborda tanto ações para expansão comercial quanto medidas de organização financeira, em um contexto econômico considerado desafiador para os pequenos negócios em 2026.
Em Andradina, a capacitação acontece no Shopping Oeste Plaza, localizado na Avenida Guanabara, 2.919, bairro Stella Maris. Já em Araçatuba, o encontro será realizado na Sala de Convenções da Unip, situada na Rua Baguaçu, 1.939. Em Birigui, as atividades ocorrem na Aescon Birigui, na Rua Santos Dumont, 360, região central da cidade.
Além do conteúdo técnico, a programação prevê momentos de interação entre os participantes, com o objetivo de estimular conexões comerciais e troca de experiências entre empresários da região.
Os interessados devem se inscrever pelo link: https://agenda.sebraesp.com.br/aracatuba/evento/4702/presencial . As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.