Folha da Região - Sampi Araçatuba

DECISÃO DA JUSTIÇA

Justiça manda Penápolis garantir ambulância a idosos de asilos

Por Wesley Pedrosa | da redação
Prefeitura de Penápolis
Decisão liminar vale também para instituições privadas em urgências
Decisão liminar vale também para instituições privadas em urgências

Uma decisão liminar da 1ª Vara de Penápolis determinou que o Município disponibilize ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas, sempre que houver situações de urgência ou emergência médica. A medida foi concedida no âmbito de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

Conforme consta no processo, o Poder Público municipal vinha negando pedidos de remoção de idosos acolhidos por instituições particulares, sob o argumento de que o serviço de transporte em ambulância seria de responsabilidade exclusiva das entidades privadas, restringindo a atuação do Município apenas aos idosos vinculados diretamente à rede pública.

Ao analisar o caso, o juiz destacou que o direito à saúde é garantido de forma universal, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal, o que inclui o acesso aos meios necessários para atendimento médico, como o transporte adequado, especialmente quando o paciente não possui condições de arcar com os custos.

Na decisão, o magistrado também apontou que a interpretação adotada pelo Município em relação ao artigo 15 do Estatuto do Idoso, que limita o atendimento e o transporte apenas a idosos de instituições públicas ou filantrópicas, afronta o princípio da isonomia, além de contrariar a natureza ampla e igualitária do direito à saúde.

O descumprimento da ordem judicial poderá resultar em multa de R$ 500 por ocorrência, além da possibilidade de abertura de inquérito policial por crime de desobediência e comunicação ao Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa por parte dos servidores envolvidos.

Procurada, a Prefeitura de Penápolis informou que ainda não foi formalmente notificada da decisão judicial, mas adiantou que pretende recorrer. O Município acrescentou que, para a concessão de alvará de funcionamento, as normas da Anvisa exigem que essas instituições disponham de ambulância própria.

