Uma decisão liminar da 1ª Vara de Penápolis determinou que o Município disponibilize ambulâncias para o transporte de idosos residentes em instituições de longa permanência privadas, sempre que houver situações de urgência ou emergência médica. A medida foi concedida no âmbito de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

Conforme consta no processo, o Poder Público municipal vinha negando pedidos de remoção de idosos acolhidos por instituições particulares, sob o argumento de que o serviço de transporte em ambulância seria de responsabilidade exclusiva das entidades privadas, restringindo a atuação do Município apenas aos idosos vinculados diretamente à rede pública.

Ao analisar o caso, o juiz destacou que o direito à saúde é garantido de forma universal, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal, o que inclui o acesso aos meios necessários para atendimento médico, como o transporte adequado, especialmente quando o paciente não possui condições de arcar com os custos.