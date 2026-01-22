22 de janeiro de 2026
MELHOR IDADE

Fundo Social promove Baile Tropical para público 60+ em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Birigui realiza, no dia 6 de fevereiro, o primeiro baile mensal da Melhor Idade em 2026. Com temática tropical, o evento marca a retomada das atividades voltadas ao público 60+ no município.

A animação ficará por conta do cantor João Ricardo, que promete embalar a noite com um repertório animado. O baile será realizado na própria sede do Fundo Social, das 19h às 23h, em um ambiente preparado para receber o público com conforto e segurança.

Os ingressos já estão à venda antecipadamente, com valores de R$ 10 para sócios e R$ 15 para não sócios. Também é possível adquirir mesas com quatro lugares por R$ 20.

O Fundo Social fica localizado no Centro de Integração Social, na rua Santa Tereza, 365, Vila Troncoso. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (18) 3643-1231.

