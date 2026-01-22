As obras de limpeza e desassoreamento da Lagoa do Miguelão, localizada no Jardim Amizade, em Araçatuba, exigirão a supressão de 77 árvores exóticas para viabilizar a manutenção das tubulações e o acesso do maquinário pesado. No local, há um bosque formado por cerca de 600 árvores.

Entre os exemplares que serão retirados, 66 são leucenas, espécie considerada invasora e prejudicial ao meio ambiente. De crescimento acelerado, a leucena libera a substância mimosina, que impede a germinação e o desenvolvimento de outras plantas ao redor.

Além das leucenas, também serão removidas uma ameixa-assíria, seis jambolões, uma sete-copas e um urucum. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Marques, todas as árvores suprimidas serão substituídas por espécies nativas, logo após a conclusão dos serviços.