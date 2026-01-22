22 de janeiro de 2026
ECONOMIA

Araçatuba fecha 2025 com alta na abertura de empresas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Região fechou o ano com 4.659 novos negócios
O empreendedorismo segue em alta no Estado de São Paulo e os reflexos são sentidos em Araçatuba. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), 4.659 empresas foram abertas na região em 2025, número superior às 4.026 registradas em 2024.

No âmbito estadual, São Paulo contabilizou 404.933 novas empresas no último ano, crescimento próximo de 10% em relação ao período anterior. O saldo líquido entre aberturas e encerramentos alcançou 242.364 empresas, evidenciando um ambiente cada vez mais favorável aos negócios.

O desempenho regional acompanha o fortalecimento do interior paulista, impulsionado por logística, mercado consumidor e processos de abertura mais ágeis, fatores que contribuem diretamente para a geração de emprego e renda em Araçatuba.

