Um caso de violência doméstica terminou com um homem de 34 anos ferido por golpe de faca na tarde de segunda-feira (19), em uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. A autora do golpe, uma mulher de 46 anos, relatou à polícia que agiu para se defender após ser novamente agredida pelo companheiro.

Segundo informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem com ferimento nas costas. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permanece internado sob escolta policial.

No dia anterior, domingo (18), a mulher já havia registrado boletim de ocorrência contra o companheiro, relatando ameaças e agressões, além de solicitar medidas protetivas.