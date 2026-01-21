Um caso de violência doméstica terminou com um homem de 34 anos ferido por golpe de faca na tarde de segunda-feira (19), em uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. A autora do golpe, uma mulher de 46 anos, relatou à polícia que agiu para se defender após ser novamente agredida pelo companheiro.
Segundo informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem com ferimento nas costas. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permanece internado sob escolta policial.
No dia anterior, domingo (18), a mulher já havia registrado boletim de ocorrência contra o companheiro, relatando ameaças e agressões, além de solicitar medidas protetivas.
Mesmo assim, o homem teria retornado ao imóvel na segunda-feira e, conforme o relato da vítima, passou a questioná-la por ter procurado a polícia, chegando a agarrá-la pelos cabelos. Durante a agressão, a mulher conseguiu alcançar uma faca que estava sobre a pia e atingiu o companheiro nas costas.
Após o ocorrido, ela pegou o filho do casal, de quatro anos, e deixou a residência. Os policiais a localizaram em uma rua abaixo da casa, onde ela confirmou os fatos e foi levada ao Plantão Policial.
O delegado responsável pelo caso entendeu que a mulher agiu em legítima defesa. Já o homem teve a prisão decretada pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. Ele seguirá internado e, após receber alta médica, deverá ser apresentado em audiência de custódia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.