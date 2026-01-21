21 de janeiro de 2026
BAEP

Foragido por homicídio é preso durante patrulhamento em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi localizado de bicicleta nas imediações de um supermercado no Recanto dos Pássaros
Homem foi localizado de bicicleta nas imediações de um supermercado no Recanto dos Pássaros

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), na Rua Ângelo Fabrício, no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito estaria circulando pela região próxima ao Supermercado Bandeirante, utilizando uma bicicleta e vestindo camiseta preta. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na área.

Durante as buscas, os militares localizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas e realizaram a abordagem. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça, relacionado a um crime de homicídio.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Birigui, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

