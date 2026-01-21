Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), na Rua Ângelo Fabrício, no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito estaria circulando pela região próxima ao Supermercado Bandeirante, utilizando uma bicicleta e vestindo camiseta preta. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na área.

Durante as buscas, os militares localizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas e realizaram a abordagem. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça, relacionado a um crime de homicídio.