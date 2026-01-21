A Polícia Civil investiga uma suspeita de fraude no consumo de água em uma residência localizada no Jardim Nova Yorque, em Araçatuba. O caso foi registrado na terça-feira (20) e envolve um homem, que não estava no local no momento da ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da empresa GS Inima Samar, responsáveis pela medição do consumo de água, acionaram o supervisor da concessionária, após desconfiarem de uma possível irregularidade no hidrômetro do imóvel.
Enquanto a equipe aguardava a chegada do supervisor, um pintor saiu até o portão da residência e questionou se havia algum problema no abastecimento ou se a água seria cortada. Informado de que não havia interrupção naquele momento, ele retornou ao trabalho.
Com a chegada do supervisor, a equipe optou por se deslocar até a esquina para evitar alarde e acionou a Polícia Militar. Em seguida, retornaram ao imóvel acompanhados pelos policiais. Durante a vistoria, foi encontrado um objeto metálico preso à lateral do hidrômetro, o que, segundo os técnicos, impedia o registro correto do consumo.
Questionado, o pintor afirmou que estava no local apenas para realizar serviços de pintura e que desconhecia qualquer irregularidade, alegando que havia sido contratado pelo proprietário do imóvel. Como o proprietário não estava presente, o trabalhador foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.
A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local. Após prestar depoimento, o pintor foi liberado pela autoridade policial. O caso seguirá sob investigação para apurar responsabilidades.
Segundo informações apuradas, esta é a segunda vez que o mesmo proprietário seria flagrado com indícios do chamado “gato” na rede de água, o que poderá agravar a situação do investigado.
