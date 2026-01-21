A Polícia Civil investiga uma suspeita de fraude no consumo de água em uma residência localizada no Jardim Nova Yorque, em Araçatuba. O caso foi registrado na terça-feira (20) e envolve um homem, que não estava no local no momento da ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da empresa GS Inima Samar, responsáveis pela medição do consumo de água, acionaram o supervisor da concessionária, após desconfiarem de uma possível irregularidade no hidrômetro do imóvel.

Enquanto a equipe aguardava a chegada do supervisor, um pintor saiu até o portão da residência e questionou se havia algum problema no abastecimento ou se a água seria cortada. Informado de que não havia interrupção naquele momento, ele retornou ao trabalho.