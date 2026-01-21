A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial do Município, um edital que convoca proprietários e possuidores de terrenos localizados no perímetro urbano a realizarem a limpeza de seus imóveis no prazo máximo de dez dias.
A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e integra o Edital de Limpeza de Terrenos - Exercício 2026, assinado pelo secretário Sandro Cubas. A medida tem como finalidade proteger a saúde pública, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar à população.
De acordo com o edital, a publicação oficial substitui a necessidade de notificação individual. Os terrenos deverão permanecer livres de mato alto, lixo, entulho, detritos ou qualquer material que represente risco à vizinhança ou favoreça a proliferação de vetores de doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose. A exigência segue o que determina o Código de Posturas do Município e a legislação tributária municipal.
Multas e custos
Os proprietários que não cumprirem o prazo estabelecido estarão sujeitos à aplicação de multa equivalente a 10% do valor venal do imóvel, podendo dobrar após 30 dias caso a irregularidade persista. Além disso, o município poderá executar a limpeza diretamente ou por meio de empresas terceirizadas, repassando ao responsável o custo do serviço, fixado em R$ 2,55 por metro quadrado, além da penalidade financeira.
Acesso ao terreno
Nos casos em que o imóvel possua muro que impeça a entrada das equipes, o proprietário deverá providenciar, em até cinco dias, uma abertura mínima de 2,30 metros, permitindo a passagem de roçadeiras. O descumprimento dessa exigência também pode resultar em sanções previstas na legislação municipal.
A Prefeitura reforça que a manutenção dos terrenos é dever dos proprietários e contribui diretamente para a prevenção de doenças, a segurança urbana e a qualidade de vida em Araçatuba.
Resultados de 2025
Medida semelhante foi adotada no início de 2025, com ampla divulgação e intensificação das ações de fiscalização. Naquele ano, foram realizadas 2.332 intimações, número significativamente superior aos registrados em períodos anteriores. Para comparação, em 2024 foram 160 intimações; em 2023, 150; em 2022, 424; e, em 2021, 549.
Segundo o secretário Sandro Cubas, os dados demonstram uma atuação mais presente e preventiva da fiscalização municipal.
Autos de infração e penalizações
Em relação aos autos de infração, que formalizam o descumprimento após o prazo legal, 2025 registrou 1.132 ocorrências. Embora o número seja inferior aos anos de maior incidência, como 2022, 2023 e 2024, a Administração avalia que houve uma mudança de estratégia, priorizando a regularização voluntária antes da penalização.
Mesmo assim, o rigor foi mantido nos casos de reincidência. O total de multas aplicadas em 2025 chegou a 218, superando os últimos cinco anos. “Apesar do foco na orientação, os números mostram maior firmeza na aplicação das penalidades quando não há adequação às normas”, afirmou Cubas.
Fiscalização em áreas públicas
Paralelamente às ações voltadas aos terrenos particulares, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) vem intensificando a roçagem em áreas públicas desde o início do período de chuvas. Canteiros centrais, praças e prédios públicos estão entre as prioridades.
Segundo o secretário Constantino Vourlis, as equipes atuam diariamente em todas as regiões da cidade. “O crescimento rápido do mato exige trabalho contínuo, sem prejuízo de outros serviços essenciais, como tapa-buracos, construção de sarjetões e manutenção de estradas rurais”, destacou.
Como denunciar
Moradores podem denunciar terrenos com mato alto ou acúmulo de entulho presencialmente no Atende Fácil, localizado na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Vila Mendonça, ou pela internet, no site oficial da Prefeitura, acessando o serviço Denúncia de Terrenos Baldios Particulares.
