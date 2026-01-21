A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial do Município, um edital que convoca proprietários e possuidores de terrenos localizados no perímetro urbano a realizarem a limpeza de seus imóveis no prazo máximo de dez dias.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e integra o Edital de Limpeza de Terrenos - Exercício 2026, assinado pelo secretário Sandro Cubas. A medida tem como finalidade proteger a saúde pública, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar à população.

De acordo com o edital, a publicação oficial substitui a necessidade de notificação individual. Os terrenos deverão permanecer livres de mato alto, lixo, entulho, detritos ou qualquer material que represente risco à vizinhança ou favoreça a proliferação de vetores de doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose. A exigência segue o que determina o Código de Posturas do Município e a legislação tributária municipal.

Multas e custos