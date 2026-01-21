Uma reunião pública realizada na noite desta terça-feira (20) reuniu conselheiros, autoridades municipais, vereadores e moradores para discutir o futuro do zoológico de Araçatuba. O encontro foi convocado pelos conselheiros do Conselho de Proteção aos Animais e do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), com o convite estendido à população e às autoridades do município.
Durante a reunião, os moradores tiveram até três minutos para se manifestar, apresentando opiniões, preocupações e sugestões sobre o que entendem como o melhor destino para o local. Cerca de dez pessoas utilizaram o microfone, enquanto outros participantes se manifestaram por meio de plaquinhas com a frase “Somos contra zoológico”.
Quatro vereadores participaram do debate e se posicionaram sobre o tema. Também estiveram presentes o secretário municipal de Governo, Marcelo Teixeira, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Marques.
De acordo com a presidente do Conselho de Proteção aos Animais, Mariana Oliveira, apenas o secretário de Meio Ambiente respondeu aos questionamentos feitos pela população, enquanto o secretário de Governo informou não ter respostas naquele momento.
Na reunião, foi apresentado um projeto de revitalização do espaço, que está parado desde 2019. Conforme explicado, muitos dos animais que vivem no local são idosos, debilitados ou não podem ser transferidos, seja pela distância, seja pela impossibilidade de retorno à natureza.
A proposta defendida pelos conselhos é a transformação do espaço em um mantenedouro, destinado à reabilitação e moradia permanente de animais que não podem mais ser reintegrados ao ambiente natural.
Durante a explanação, foi informado que está sendo criado o Setas, na Unesp, que receberá animais recolhidos pela polícia, realizará o tratamento necessário e, quando possível, fará a devolução à natureza. Os animais que não apresentarem condições de retorno precisarão ser encaminhados a um mantenedouro - estrutura que Araçatuba ainda não possui.
A presidente do conselho reforçou que os conselhos também são contrários à existência de zoológicos, mas destacou que os animais que atualmente vivem no local necessitam de cuidados e atenção do poder público, defendendo que permaneçam ali até o fim da vida, com dignidade e bem-estar.
Ao final do encontro, foi informado que toda a ata da reunião será encaminhada ao prefeito Lucas Zanatta (PL) e ao Ministério Público. Uma nova reunião entre os conselhos deverá ser realizada para alinhar as ideias, formalizar o projeto e encaminhar oficialmente a proposta ao Executivo e ao MP.
A reunião ocorreu de forma tranquila, sem discussões acaloradas, e contou com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança.
Segundo Mariana Oliveira, a Prefeitura tem cumprido seu papel ao fornecer alimentação e manter profissionais responsáveis pelos cuidados com os animais. Ela também agradeceu a presença dos secretários municipais e avaliou a reunião como positiva e fundamental para o avanço do diálogo.
