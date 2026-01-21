Uma reunião pública realizada na noite desta terça-feira (20) reuniu conselheiros, autoridades municipais, vereadores e moradores para discutir o futuro do zoológico de Araçatuba. O encontro foi convocado pelos conselheiros do Conselho de Proteção aos Animais e do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), com o convite estendido à população e às autoridades do município.

Durante a reunião, os moradores tiveram até três minutos para se manifestar, apresentando opiniões, preocupações e sugestões sobre o que entendem como o melhor destino para o local. Cerca de dez pessoas utilizaram o microfone, enquanto outros participantes se manifestaram por meio de plaquinhas com a frase “Somos contra zoológico”.

Quatro vereadores participaram do debate e se posicionaram sobre o tema. Também estiveram presentes o secretário municipal de Governo, Marcelo Teixeira, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Marques.