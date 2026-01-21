Representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica participaram, na semana passada, de uma reunião em Araçatuba para avaliar as ações realizadas no último bimestre de 2025 e discutir o planejamento operacional para o próximo ano.

O encontro reuniu oficiais da Polícia Militar, delegados e peritos, sob coordenação do Comando de Policiamento do Interior (CPI-10). Durante a reunião, foram apresentados dados sobre ocorrências e indicadores de segurança pública registrados na região no período.

Segundo as informações divulgadas, as metas estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) foram alcançadas. Os participantes analisaram os resultados das operações conjuntas e discutiram medidas para a continuidade do trabalho integrado entre as forças.