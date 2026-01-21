Representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica participaram, na semana passada, de uma reunião em Araçatuba para avaliar as ações realizadas no último bimestre de 2025 e discutir o planejamento operacional para o próximo ano.
O encontro reuniu oficiais da Polícia Militar, delegados e peritos, sob coordenação do Comando de Policiamento do Interior (CPI-10). Durante a reunião, foram apresentados dados sobre ocorrências e indicadores de segurança pública registrados na região no período.
Segundo as informações divulgadas, as metas estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) foram alcançadas. Os participantes analisaram os resultados das operações conjuntas e discutiram medidas para a continuidade do trabalho integrado entre as forças.
Também estiveram em pauta questões administrativas, procedimentos técnicos e estratégias de atuação para 2026, com foco na manutenção do policiamento e no atendimento às demandas regionais.
De acordo com o comandante do CPI-10, coronel PM Marcos Rogério Leme, a integração entre as instituições contribui para o uso coordenado dos recursos disponíveis e para a execução das ações de segurança.
A reunião faz parte das atividades periódicas de avaliação e planejamento das forças de segurança na região de Araçatuba.
