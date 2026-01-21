Brejo Alegre vive neste fim de semana um momento especial de união e espiritualidade com a realização do Louva Brejo Alegre, um evento que chega a sua segunda edição ecumênico que reúne, em uma mesma programação, igrejas evangélicas e a Igreja Católica, algo ainda raro em eventos religiosos no interior paulista.
Aberto ao público e com entrada gratuita, o Louva Brejo Alegre acontece na praça central da cidade.
Sábado voltado às igrejas evangélicas
No sábado, dia 24, a programação é dedicada às igrejas evangélicas, com momentos de louvor e apresentações musicais.
A programação de sábado, dia 24, começa logo pela manhã com a Marcha para Jesus, que terá início a partir das 8h, com saída da Praça da Avenida.
A principal atração da noite será o cantor Diego Karter, conhecido nacionalmente no cenário gospel, que sobe ao palco às 19h.
Domingo reservado à programação católica
Já no domingo, dia 25, o evento é voltado à Igreja Católica, com uma programação extensa que começa no início da tarde e segue até a noite.
Entre as atividades estão momentos de pregação, o Terço da Misericórdia, celebração da Santa Missa e apresentações musicais. A agenda inclui a participação de representantes da Renovação Carismática Católica (RCC) e movimentos religiosos da região, encerrando com um show principal de música católica.
A realização é fruto de uma parceria entre as igrejas da cidade, a Prefeitura de Brejo Alegre e a Câmara Municipal.
