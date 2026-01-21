Brejo Alegre vive neste fim de semana um momento especial de união e espiritualidade com a realização do Louva Brejo Alegre, um evento que chega a sua segunda edição ecumênico que reúne, em uma mesma programação, igrejas evangélicas e a Igreja Católica, algo ainda raro em eventos religiosos no interior paulista.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o Louva Brejo Alegre acontece na praça central da cidade.

Sábado voltado às igrejas evangélicas

No sábado, dia 24, a programação é dedicada às igrejas evangélicas, com momentos de louvor e apresentações musicais.