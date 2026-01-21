O ano de 2026 simboliza o encerramento definitivo de um dos maiores ícones da comunicação brasileira: os orelhões. Apesar de praticamente fora da rotina da população, os antigos telefones públicos ainda seguem presentes em diversas cidades da região administrativa de Araçatuba, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A região soma mais de 400 orelhões ainda instalados, com maior concentração nos municípios de maior porte. Araçatuba, sede administrativa regional, lidera o ranking, seguida por Birigui e Penápolis, cidades que historicamente concentraram maior infraestrutura de telecomunicações.
As três maiores cidades da região
Entre os municípios analisados, Araçatuba aparece com 114 aparelhos, mantendo o maior número absoluto de orelhões ainda em operação. Na sequência está Birigui, com 52 unidades, enquanto Penápolis contabiliza 36 aparelhos espalhados pela cidade.
Esses números refletem não apenas o tamanho populacional, mas também o papel estratégico dessas cidades no passado, quando os telefones públicos eram essenciais para a comunicação urbana e intermunicipal.
Distribuição dos orelhões em cidades da região
Araçatuba 114
Birigui 52
Penápolis 36
Andradina 44
José Bonifácio 39
Mirandópolis 29
Pereira Barreto 21
Guararapes 20
Valparaíso 19
Aracanguá 18
Lavínia 15
G. Monteiro 15
Planalto 15
De indispensável a peça histórica
Durante décadas, os orelhões foram fundamentais para a comunicação da população, especialmente em situações de emergência. No entanto, com a popularização dos celulares e da internet móvel, esses equipamentos se tornaram praticamente obsoletos.
De acordo com a Anatel, cerca de 38 mil orelhões ainda permanecem em todo o Brasil, mas a tendência é de retirada progressiva após o fim das concessões do serviço de telefonia fixa, encerradas no ano passado.
Em resposta à Folha da Região, a Vivo informa que a migração do modelo de concessão para o regime de autorização, formalizada pelo Termo de Autorização nº 1/2025 da Anatel, encerrou as obrigações do regime público, incluindo a expansão e a manutenção dos Telefones de Uso Público (TUPs), conhecidos como orelhões. O referido Termo de Autorização prevê, contudo, que a Vivo mantenha, até o final de 2028, TUPs ativos em localidades atendidas exclusivamente pela empresa, garantindo atendimento à população dessas específicas localidades, ainda que seu uso seja praticamente inexistente. No estado de São Paulo, até dezembro/2025, havia aproximadamente 28.000 unidades em operação, cuja utilização caiu 93% nos últimos cinco anos, evidenciando que os orelhões deixaram de fazer parte da rotina das pessoas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.