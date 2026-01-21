21 de janeiro de 2026
DIAS CONTADOS

Orelhões começam a ser retirados das ruas da região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Wesley Pedrosa/FR
Araçatuba, Birigui e Penápolis concentram maior número de aparelhos ainda ativos
Araçatuba, Birigui e Penápolis concentram maior número de aparelhos ainda ativos

O ano de 2026 simboliza o encerramento definitivo de um dos maiores ícones da comunicação brasileira: os orelhões. Apesar de praticamente fora da rotina da população, os antigos telefones públicos ainda seguem presentes em diversas cidades da região administrativa de Araçatuba, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A região soma mais de 400 orelhões ainda instalados, com maior concentração nos municípios de maior porte. Araçatuba, sede administrativa regional, lidera o ranking, seguida por Birigui e Penápolis, cidades que historicamente concentraram maior infraestrutura de telecomunicações.

As três maiores cidades da região

Entre os municípios analisados, Araçatuba aparece com 114 aparelhos, mantendo o maior número absoluto de orelhões ainda em operação. Na sequência está Birigui, com 52 unidades, enquanto Penápolis contabiliza 36 aparelhos espalhados pela cidade.

Esses números refletem não apenas o tamanho populacional, mas também o papel estratégico dessas cidades no passado, quando os telefones públicos eram essenciais para a comunicação urbana e intermunicipal.

Distribuição dos orelhões em cidades da região

Araçatuba             114
Birigui                   52
Penápolis              36
Andradina            44
José Bonifácio      39
Mirandópolis       29
Pereira Barreto    21
Guararapes          20
Valparaíso           19
Aracanguá          18
Lavínia                15
G. Monteiro        15
Planalto              15

De indispensável a peça histórica

Durante décadas, os orelhões foram fundamentais para a comunicação da população, especialmente em situações de emergência. No entanto, com a popularização dos celulares e da internet móvel, esses equipamentos se tornaram praticamente obsoletos.

De acordo com a Anatel, cerca de 38 mil orelhões ainda permanecem em todo o Brasil, mas a tendência é de retirada progressiva após o fim das concessões do serviço de telefonia fixa, encerradas no ano passado.

Em resposta à Folha da Região, a Vivo informa que a migração do modelo de concessão para o regime de autorização, formalizada pelo Termo de Autorização nº 1/2025 da Anatel, encerrou as obrigações do regime público, incluindo a expansão e a manutenção dos Telefones de Uso Público (TUPs), conhecidos como orelhões. O referido Termo de Autorização prevê, contudo, que a Vivo mantenha, até o final de 2028, TUPs ativos em localidades atendidas exclusivamente pela empresa, garantindo atendimento à população dessas específicas localidades, ainda que seu uso seja praticamente inexistente. No estado de São Paulo, até dezembro/2025, havia aproximadamente 28.000 unidades em operação, cuja utilização caiu 93% nos últimos cinco anos, evidenciando que os orelhões deixaram de fazer parte da rotina das pessoas.

