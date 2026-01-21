O ano de 2026 simboliza o encerramento definitivo de um dos maiores ícones da comunicação brasileira: os orelhões. Apesar de praticamente fora da rotina da população, os antigos telefones públicos ainda seguem presentes em diversas cidades da região administrativa de Araçatuba, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A região soma mais de 400 orelhões ainda instalados, com maior concentração nos municípios de maior porte. Araçatuba, sede administrativa regional, lidera o ranking, seguida por Birigui e Penápolis, cidades que historicamente concentraram maior infraestrutura de telecomunicações.

As três maiores cidades da região

Entre os municípios analisados, Araçatuba aparece com 114 aparelhos, mantendo o maior número absoluto de orelhões ainda em operação. Na sequência está Birigui, com 52 unidades, enquanto Penápolis contabiliza 36 aparelhos espalhados pela cidade.