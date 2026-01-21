Símbolo de gerações e um dos automóveis mais emblemáticos da história mundial, o Fusca ganha destaque em Araçatuba com uma programação especial em celebração ao Dia Nacional do modelo, comemorado nessa terça-feira, 20 de janeiro.

O clássico da Volkswagen, que marcou a vida de milhões de brasileiros com seu design inconfundível e o som característico do motor, será o grande protagonista de um encontro que promete reunir dezenas de veículos antigos e colecionáveis no próximo sábado, 24.

A expectativa dos organizadores é ultrapassar a marca de 100 carros expostos, com predominância dos Fuscas, além de outros modelos clássicos que ajudam a contar a trajetória da indústria automotiva. Entre as novidades desta edição, estão atrações especiais, como a participação do Speed Park, que levará ao público karts e carros de perfil exótico.