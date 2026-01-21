Símbolo de gerações e um dos automóveis mais emblemáticos da história mundial, o Fusca ganha destaque em Araçatuba com uma programação especial em celebração ao Dia Nacional do modelo, comemorado nessa terça-feira, 20 de janeiro.
O clássico da Volkswagen, que marcou a vida de milhões de brasileiros com seu design inconfundível e o som característico do motor, será o grande protagonista de um encontro que promete reunir dezenas de veículos antigos e colecionáveis no próximo sábado, 24.
A expectativa dos organizadores é ultrapassar a marca de 100 carros expostos, com predominância dos Fuscas, além de outros modelos clássicos que ajudam a contar a trajetória da indústria automotiva. Entre as novidades desta edição, estão atrações especiais, como a participação do Speed Park, que levará ao público karts e carros de perfil exótico.
O evento acontece no shopping Praça Nova Araçatuba junto com outros carros antigos. O encontro acontece no próximo sábado (24) a partir das 14h, e é aberto ao público.
O evento aposta em um formato dinâmico, que vai além da exposição estática, reunindo música ao vivo, DJ, sorteios, venda de miniaturas e um espaço dedicado a bebidas. Os proprietários interessados em expor seus veículos poderão participar mediante a doação de dois litros de leite, que serão destinados a instituições assistenciais do município.
Embora conte com forte presença de colecionadores de Araçatuba, o encontro também atrai apaixonados por carros antigos de cidades da região, reforçando o caráter nostálgico e afetivo do Fusca, um veículo que atravessou décadas e continua despertando memórias desde a infância.
Criado oficialmente no Brasil em 1959, o Fusca teve produção nacional até 1986, retornou nos anos 1990 e alcançou números impressionantes: cerca de 3,3 milhões de unidades fabricadas apenas no país, consolidando-se como um dos carros mais populares da história brasileira.
