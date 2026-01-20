Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo realizado na madrugada desta terça-feira (20), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, no cruzamento das ruas José Carlos Caldas e Maria Terezinha Flor, local já conhecido pelas forças de segurança pelo comércio de entorpecentes.
Segundo a Polícia Militar, a equipe formada pelos policiais CB Freitas e SD Douglas avistou um veículo parado na via, com dois indivíduos conversando com os ocupantes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos e abordados.
Com G.C.S., os policiais localizaram duas pedras de crack, um pino de cocaína, R$ 50,00 em notas trocadas e um telefone celular. Já com W.L.A.G.J., foram encontrados três pinos de cocaína, R$ 80,00 em dinheiro e um aparelho celular.
No interior do veículo estava uma mulher, que relatou ser usuária de entorpecentes e afirmou ter ido ao local para tentar comprar drogas. Durante varredura nas imediações, a equipe localizou, escondido em meio à vegetação, 23 pinos de cocaína, além de R$ 60,00 em dinheiro.
Dando continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até a residência de um dos suspeitos. Com autorização da moradora, foi realizada busca no quarto, onde foram apreendidos um invólucro plástico contendo aproximadamente 15 gramas de cocaína e R$ 21,00 em notas diversas.
Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 27 pinos de cocaína, uma porção de cocaína a granel (15 gramas), duas pedras de crack, R$ 211,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão, Rodolfo Freitas, ratificou a prisão por tráfico de drogas, mantendo ambos à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada.
