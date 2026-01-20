Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo realizado na madrugada desta terça-feira (20), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, no cruzamento das ruas José Carlos Caldas e Maria Terezinha Flor, local já conhecido pelas forças de segurança pelo comércio de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe formada pelos policiais CB Freitas e SD Douglas avistou um veículo parado na via, com dois indivíduos conversando com os ocupantes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos e abordados.

Com G.C.S., os policiais localizaram duas pedras de crack, um pino de cocaína, R$ 50,00 em notas trocadas e um telefone celular. Já com W.L.A.G.J., foram encontrados três pinos de cocaína, R$ 80,00 em dinheiro e um aparelho celular.