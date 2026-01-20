O futuro do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro será debatido em uma reunião pública marcada para esta terça-feira (20), às 19h, na Câmara Municipal de Araçatuba. Aberto à participação da população, o encontro pretende esclarecer a situação atual do espaço, discutir alternativas para a área e apresentar propostas para os próximos anos, incluindo o destino dos animais.

Tentativa de transferência gerou reação

O debate ganhou força após a tentativa de transferência de cerca de 85 animais — entre antas, araras, papagaios, jacarés e emas — para o Parque das Aves Arara Azul, no município de Miguel Pereira, em dezembro do ano passado. A iniciativa fazia parte de um plano da Prefeitura para desativar o zoológico e transformar o local em um parque urbano, mas gerou forte reação de ativistas, lideranças políticas e moradores.

As críticas resultaram em manifestações públicas, questionamentos sobre possíveis maus-tratos, registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma representação encaminhada ao Ministério Público, ampliando o debate sobre transparência e bem-estar animal.

Projeto de requalificação será reapresentado