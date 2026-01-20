O futuro do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro será debatido em uma reunião pública marcada para esta terça-feira (20), às 19h, na Câmara Municipal de Araçatuba. Aberto à participação da população, o encontro pretende esclarecer a situação atual do espaço, discutir alternativas para a área e apresentar propostas para os próximos anos, incluindo o destino dos animais.
Tentativa de transferência gerou reação
O debate ganhou força após a tentativa de transferência de cerca de 85 animais — entre antas, araras, papagaios, jacarés e emas — para o Parque das Aves Arara Azul, no município de Miguel Pereira, em dezembro do ano passado. A iniciativa fazia parte de um plano da Prefeitura para desativar o zoológico e transformar o local em um parque urbano, mas gerou forte reação de ativistas, lideranças políticas e moradores.
As críticas resultaram em manifestações públicas, questionamentos sobre possíveis maus-tratos, registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma representação encaminhada ao Ministério Público, ampliando o debate sobre transparência e bem-estar animal.
Projeto de requalificação será reapresentado
A reunião desta terça-feira é organizada pelos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Comdema) e de Proteção e Defesa dos Animais (COMPDAA). Durante o encontro, será reapresentado um projeto desenvolvido em 2019, em parceria com o Comdema e estudantes do curso de Arquitetura do UniToledo Widen, sob coordenação da arquiteta Ana Paula Sader.
A proposta prevê a requalificação do espaço com a implantação de quadras poliesportivas, academia ao ar livre e pista de caminhada. Na área dos lagos, o plano inclui espaços de convivência, arvorismo e um playground infantil. Diferentemente da proposta de desativação total, o projeto mantém os animais no local, com a construção de estruturas e muros específicos para a área destinada a eles.
Também está prevista a criação de novos acessos ao zoológico, além da entrada atual pela rua José Ferreira Batista, com possibilidades de entrada pelas ruas Dona Amélia, Dona Ida e pela avenida João Arruda Brasil.
Participação popular e próximos passos
De acordo com o vice-presidente do Comdema, Leo Potje, o projeto foi elaborado de forma técnica e participativa. “É uma proposta construída por uma Câmara Técnica, com envolvimento de diferentes secretarias e da equipe do próprio zoológico. Agora, é fundamental ouvir a população e o Poder Público”, afirmou.
Após a apresentação, representantes das autoridades e cidadãos inscritos poderão se manifestar. Segundo a presidente do COMPDAA, a advogada Mariana Oliveira, o objetivo é garantir que a comunidade participe das decisões sobre um espaço que integra a história da cidade desde sua inauguração, em 1963.
Ao final da audiência, será elaborado um relatório com sugestões e apontamentos apresentados durante o debate, que será encaminhado à Prefeitura para análise.
