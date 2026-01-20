Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (20), no cruzamento das ruas José Carlos Caldas e Maria Terezinha Flor, no bairro São José, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe formada pelos policiais Freitas e Douglas realizava patrulhamento preventivo quando avistou um veículo parado, com dois indivíduos conversando com os ocupantes. O local é conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de entorpecentes, o que motivou a abordagem.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais.