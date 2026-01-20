Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (20), no cruzamento das ruas José Carlos Caldas e Maria Terezinha Flor, no bairro São José, em Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe formada pelos policiais Freitas e Douglas realizava patrulhamento preventivo quando avistou um veículo parado, com dois indivíduos conversando com os ocupantes. O local é conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de entorpecentes, o que motivou a abordagem.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais.
Durante a revista pessoal, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em notas fracionadas e aparelhos celulares.
Durante varredura nas imediações, os policiais localizaram um saco plástico escondido no mato contendo diversos pinos de cocaína e dinheiro. Em diligência complementar, os agentes se deslocaram até a residência de um dos suspeitos, onde, com autorização da mãe, encontraram mais uma porção de cocaína e dinheiro.
Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão, Rodolfo Freitas, ratificou a prisão por tráfico de drogas, mantendo os acusados à disposição da Justiça. Uma mulher que estava no veículo foi ouvida como testemunha e liberada.
