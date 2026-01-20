20 de janeiro de 2026
ARAÇATUBA

Abordagem policial resulta na apreensão de cocaína e crack

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material apreendido pela Polícia Militar
Material apreendido pela Polícia Militar

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (20), no cruzamento das ruas José Carlos Caldas e Maria Terezinha Flor, no bairro São José, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe formada pelos policiais Freitas e Douglas realizava patrulhamento preventivo quando avistou um veículo parado, com dois indivíduos conversando com os ocupantes. O local é conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de entorpecentes, o que motivou a abordagem.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais.

Durante a revista pessoal, foram encontrados entorpecentes, dinheiro em notas fracionadas e aparelhos celulares.

Durante varredura nas imediações, os policiais localizaram um saco plástico escondido no mato contendo diversos pinos de cocaína e dinheiro. Em diligência complementar, os agentes se deslocaram até a residência de um dos suspeitos, onde, com autorização da mãe, encontraram mais uma porção de cocaína e dinheiro.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão, Rodolfo Freitas, ratificou a prisão por tráfico de drogas, mantendo os acusados à disposição da Justiça. Uma mulher que estava no veículo foi ouvida como testemunha e liberada.

