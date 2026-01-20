Diante do aumento expressivo do índice de larvas do mosquito transmissor da dengue, a Prefeitura de Araçatuba anunciou o reforço das ações de combate aos criadouros do Aedes aegypti a partir desta ssemana. A mobilização envolve visitas intensificadas a imóveis e estratégias de conscientização da população.

As regiões com maior prioridade são as áreas atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Umuarama, TV, São Vicente, Pedro Perri, Dona Amélia, Nossa Senhora Aparecida e Água Branca 1, 2 e 3, onde os indicadores de infestação estão mais elevados.

Para ampliar o alcance das orientações, um carro de som irá circular pelos bairros, alertando moradores e comerciantes sobre os riscos da água parada em recipientes domésticos e comerciais. A iniciativa conta com apoio da Zatti Saúde e reforça a importância da prevenção, já que o mosquito também transmite zika e chikungunya.