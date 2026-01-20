Diante do aumento expressivo do índice de larvas do mosquito transmissor da dengue, a Prefeitura de Araçatuba anunciou o reforço das ações de combate aos criadouros do Aedes aegypti a partir desta ssemana. A mobilização envolve visitas intensificadas a imóveis e estratégias de conscientização da população.
As regiões com maior prioridade são as áreas atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Umuarama, TV, São Vicente, Pedro Perri, Dona Amélia, Nossa Senhora Aparecida e Água Branca 1, 2 e 3, onde os indicadores de infestação estão mais elevados.
Para ampliar o alcance das orientações, um carro de som irá circular pelos bairros, alertando moradores e comerciantes sobre os riscos da água parada em recipientes domésticos e comerciais. A iniciativa conta com apoio da Zatti Saúde e reforça a importância da prevenção, já que o mosquito também transmite zika e chikungunya.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município entrou em estado de alerta após o resultado do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (Liraa), que apontou Índice de Infestação Predial de 3,76%. O número supera com folga o patamar considerado seguro, que deve ficar abaixo de 1%.
As equipes da Vigilância em Zoonoses vão ampliar as vistorias rotineiras em residências e estabelecimentos, incluindo locais como borracharias e áreas com acúmulo de materiais. Entre os focos mais comuns identificados estão recipientes usados para água de animais, vasos de plantas, materiais de construção, baldes, pneus, ralos e sucatas.
Apesar do índice elevado, Araçatuba registra, até o momento, 28 casos confirmados de dengue em 2026, sem mortes. O número é significativamente menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando a cidade enfrentou uma situação crítica.
No ano passado, mais de 435 mil imóveis foram visitados no município, mas pouco mais da metade pôde ser vistoriada. Nesse período, mais de 12 mil recipientes com larvas foram eliminados pelas equipes.
