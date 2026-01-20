Os moradores da região de Araçatuba estão adiando o casamento formal, acompanhando uma tendência observada em todo o interior paulista. Dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade indicam que a idade média para oficializar a união está acima dos 30 anos, colocando a região entre as que apresentam os maiores índices etários do Estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento mais recente, referente a 2024, a taxa nupcial legal foi de 0,5, com 4.213 casamentos registrados na região administrativas de Araçatuba. Na média regional, os homens se casaram aos 36,8 anos e as mulheres aos 34,4 anos. Nos casamentos entre pessoas de sexos diferentes, a idade média ficou em torno de 36 anos, enquanto nas uniões entre pessoas do mesmo sexo variou entre 34 e 35 anos.

A pesquisa também mostra que o interior paulista, incluindo Araçatuba e regiões vizinhas como Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos, concentra as maiores idades médias ao casar. Já áreas como a Região Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e Sorocaba registram médias menores, embora ainda próximas dos 30 anos.