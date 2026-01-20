20 de janeiro de 2026
ACIMA DOS 30 ANOS

Moradores de Araçatuba estão se casando cada vez mais tarde

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Agência Brasil
Levantamento da Fundação Seade mostra interior paulista com maior idade média
Levantamento da Fundação Seade mostra interior paulista com maior idade média

Os moradores da região de Araçatuba estão adiando o casamento formal, acompanhando uma tendência observada em todo o interior paulista. Dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade indicam que a idade média para oficializar a união está acima dos 30 anos, colocando a região entre as que apresentam os maiores índices etários do Estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento mais recente, referente a 2024, a taxa nupcial legal foi de 0,5, com 4.213 casamentos registrados na região administrativas de Araçatuba. Na média regional, os homens se casaram aos 36,8 anos e as mulheres aos 34,4 anos. Nos casamentos entre pessoas de sexos diferentes, a idade média ficou em torno de 36 anos, enquanto nas uniões entre pessoas do mesmo sexo variou entre 34 e 35 anos.

A pesquisa também mostra que o interior paulista, incluindo Araçatuba e regiões vizinhas como Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos, concentra as maiores idades médias ao casar. Já áreas como a Região Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e Sorocaba registram médias menores, embora ainda próximas dos 30 anos.

Além do adiamento do casamento, o estudo aponta mudanças no tipo de união. As uniões consensuais, quando o casal vive junto sem registro civil, cresceram mais de 18% na última década. Esse formato é mais comum entre os jovens, especialmente até os 39 anos, enquanto o casamento civil e religioso se concentra em faixas etárias mais elevadas.

Em relação ao grau de instrução, o casamento civil e religioso é a forma de união predominante em quase todos os níveis de instrução, com maior participação entre indivíduos com escolaridade mais elevada. As uniões consensuais, por sua vez, concentram-se mais entre aqueles com ensino fundamental completo e médio incompleto.

Segundo a Fundação Seade, os dados refletem transformações sociais e econômicas que influenciam diretamente o comportamento das famílias no interior do Estado, incluindo a região de Araçatuba.

