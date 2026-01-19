19 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
EDITAL PARA O ESTADO

Novo sistema de pátios veiculares chega à região de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo de São Paulo
Veículos apreendidos ficarão mais perto das cidades e com regras ambientais rígidas
Veículos apreendidos ficarão mais perto das cidades e com regras ambientais rígidas

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta segunda-feira (19), um novo modelo para os serviços de remoção e guarda de veículos que deverá impactar diretamente os municípios da região de Araçatuba e de todo o noroeste paulista. A proposta estabelece regras para concessão dos pátios veiculares com foco em rastreabilidade, acesso digital às informações e maior controle das operações.

Pelo edital, 90% dos veículos apreendidos terão de ser encaminhados para pátios localizados em até 30 quilômetros do ponto da ocorrência. Na prática, cidades como Araçatuba, Birigui, Penápolis, Andradina, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis deverão contar com estruturas mais próximas, reduzindo deslocamentos e custos para os proprietários.

A estimativa do Estado é que o sistema atenda entre 305 mil e 400 mil veículos por ano, cobrindo 100% das remoções realizadas pela Polícia Militar e pelos órgãos de trânsito. Outro ponto previsto é o incentivo à retirada rápida: quem regularizar a situação em até sete dias terá desconto de 25% na tarifa de custódia.

O projeto também impõe exigências ambientais. As empresas responsáveis precisarão manter pátios com cercamento integral, controle de acesso e medidas contra riscos sanitários, como prevenção de focos de dengue e outras zoonoses. A destinação correta de resíduos e peças também será obrigatória, o que deve corrigir problemas históricos verificados em áreas improvisadas da região.

Segundo o governo paulista, o formato foi construído após consulta pública e audiências realizadas em diferentes regiões do Estado. Aproximadamente 200 sugestões foram analisadas antes da versão final do edital, que agora abre caminho para a escolha das concessionárias.

Para especialistas em mobilidade, a mudança tende a trazer reflexos positivos para o noroeste. Além de organizar o fluxo de veículos recolhidos em rodovias como a Marechal Rondon e a Elyeser Montenegro Magalhães, o sistema deve gerar empregos locais e dar mais transparência ao cidadão que precisa acompanhar a situação do automóvel apreendido.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários