ARAÇATUBA

Ação da PM detém suspeito com drogas no bairro Mão Divina

Por Wesley Pedrosa |
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Abordagem ocorreu durante patrulhamento noturno e resultou na apreensão de crack, dinheiro e celular
Abordagem ocorreu durante patrulhamento noturno e resultou na apreensão de crack, dinheiro e celular

Policiais militares realizaram a prisão de um homem acusado de tráfico de entorpecentes no bairro Mão Divina, em Araçatuba, na noite deste domingo (18).

A equipe fazia patrulhamento preventivo pela região, quando avistou dois indivíduos em frente a uma casa. Com a aproximação da viatura, um deles correu e conseguiu escapar. O segundo permaneceu no local e foi abordado pelos agentes.

Os policiais entraram no imóvel para averiguação e encontraram duas pedras maiores de crack, outras 37 porções já fracionadas da droga, além de um telefone celular e a quantia de R$ 140 em espécie. Segundo a corporação, o conjunto do material caracteriza atividade de comércio ilegal de entorpecentes.

O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi formalizada. Após o registro, ele permaneceu detido e ficou à disposição do Poder Judiciário.

