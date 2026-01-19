Mesmo com os avisos emitidos pela Defesa Civil, dados do IPMet da Unesp de Bauru apontam que Araçatuba e municípios da região devem enfrentar uma semana de calor intenso. De acordo com a agência meteorológica, entre esta segunda-feira (19) e sexta-feira (23), não há previsão de chuva, e as temperaturas devem se manter elevadas, alcançando até 35°C.

Para o fim de semana, a situação tende a se agravar. No domingo (25), os termômetros podem chegar a 37°C, reforçando o cenário de desconforto térmico e exigindo atenção redobrada da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.

Outro fator que preocupa é a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 25% e 30%. Esses índices estão abaixo do recomendado por órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, que alertam para riscos como ressecamento das vias respiratórias, aumento de alergias e agravamento de doenças respiratórias.