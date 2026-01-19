Mesmo com os avisos emitidos pela Defesa Civil, dados do IPMet da Unesp de Bauru apontam que Araçatuba e municípios da região devem enfrentar uma semana de calor intenso. De acordo com a agência meteorológica, entre esta segunda-feira (19) e sexta-feira (23), não há previsão de chuva, e as temperaturas devem se manter elevadas, alcançando até 35°C.
Para o fim de semana, a situação tende a se agravar. No domingo (25), os termômetros podem chegar a 37°C, reforçando o cenário de desconforto térmico e exigindo atenção redobrada da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.
Outro fator que preocupa é a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 25% e 30%. Esses índices estão abaixo do recomendado por órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, que alertam para riscos como ressecamento das vias respiratórias, aumento de alergias e agravamento de doenças respiratórias.
Em todo o estado de São Paulo, o padrão climático deve ser semelhante. A atuação de uma massa de ar quente e seco mantém o tempo firme, com sol forte e poucas chances de precipitação. Regiões do interior paulista devem registrar temperaturas acima da média, enquanto o litoral pode ter sensação de abafamento devido à umidade mais elevada.
Diante desse cenário, especialistas recomendam cuidados básicos para enfrentar o calor intenso: ingerir bastante água ao longo do dia, evitar atividades físicas nos horários mais quentes, utilizar protetor solar, manter ambientes ventilados e umidificar o ar sempre que possível. Além disso, é importante redobrar a atenção com a qualidade do ar e evitar exposição prolongada ao sol.
