Uma rede do setor supermercadista realizará, no dia 26 de janeiro, em Araçatuba, um processo seletivo para o preenchimento de 70 oportunidades de emprego em quatro unidades localizadas em diferentes regiões da cidade. As vagas abrangem diversas áreas operacionais, com chances para candidatos com níveis variados de escolaridade.

A seleção ocorrerá ao longo do dia, em dois períodos, pela manhã e à tarde, em parceria com o Balcão de Empregos que fica na Avenida Waldemar Alves, 50, Bairro São Joaquim. Durante as entrevistas, os candidatos poderão informar tanto a área de interesse quanto a unidade em que desejam atuar.

Entre as funções disponíveis, estão operador de caixa, balconista de açougue, auxiliar de perecíveis, balconista de alimentação, cozinheiro, forneiro e padeiro. Para o cargo de operador de caixa, é exigido o Ensino Médio completo, enquanto as demais funções operacionais solicitam Ensino Fundamental. Não há exigência de experiência prévia para a maioria das vagas, com exceção das áreas que demandam conhecimento técnico específico, como padaria e cozinha.