Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (17), no bairro São José, em Araçatuba. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo na região.

Segundo a corporação, os policiais perceberam quando um dos suspeitos tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. O indivíduo foi acompanhado e abordado dentro de um imóvel, onde outro homem também foi localizado.

Durante a busca pessoal e no local, os policiais encontraram com o primeiro suspeito uma sacola contendo 89 pinos de cocaína. Já com o segundo envolvido foram apreendidos R$ 3.210 em dinheiro e um telefone celular modelo iPhone 8.