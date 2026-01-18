Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (17), no bairro São José, em Araçatuba. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento preventivo na região.
Segundo a corporação, os policiais perceberam quando um dos suspeitos tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. O indivíduo foi acompanhado e abordado dentro de um imóvel, onde outro homem também foi localizado.
Durante a busca pessoal e no local, os policiais encontraram com o primeiro suspeito uma sacola contendo 89 pinos de cocaína. Já com o segundo envolvido foram apreendidos R$ 3.210 em dinheiro e um telefone celular modelo iPhone 8.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, ambos admitiram envolvimento com o tráfico de drogas e relataram que os entorpecentes eram comercializados ao valor de R$ 10 por pino, sob ordens de um terceiro indivíduo.
Os dois homens foram encaminhados ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos e à disposição da Justiça.
