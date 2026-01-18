Uma mulher de 43 anos foi vítima de roubo seguido de estelionato na madrugada de sexta-feira (17), em Araçatuba. O crime ocorreu por volta das 3h, na rua Clibas de Almeida Prado, nas proximidades do Cemitério Municipal Recanto de Paz, conforme registrado em boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o registro, a vítima trafegava com sua bicicleta elétrica quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Ainda segundo o documento policial, os criminosos passaram a colidir propositalmente o veículo contra a bicicleta até forçar a parada.

“O condutor da motocicleta colidiu o pneu dianteiro contra o pneu traseiro da bicicleta elétrica, fazendo com que a vítima parasse”, descreve o boletim.