Uma mulher de 43 anos foi vítima de roubo seguido de estelionato na madrugada de sexta-feira (17), em Araçatuba. O crime ocorreu por volta das 3h, na rua Clibas de Almeida Prado, nas proximidades do Cemitério Municipal Recanto de Paz, conforme registrado em boletim de ocorrência da Polícia Civil.
De acordo com o registro, a vítima trafegava com sua bicicleta elétrica quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Ainda segundo o documento policial, os criminosos passaram a colidir propositalmente o veículo contra a bicicleta até forçar a parada.
“O condutor da motocicleta colidiu o pneu dianteiro contra o pneu traseiro da bicicleta elétrica, fazendo com que a vítima parasse”, descreve o boletim.
Na sequência, um dos suspeitos anunciou o assalto e subtraiu a bicicleta elétrica, uma Basket Wehawk de 500 watts, cor azul claro, fugindo logo após com o comparsa. Apesar da violência da abordagem, a vítima não sofreu ferimentos.
Após o crime, a mulher divulgou o ocorrido em redes sociais e passou a receber ligações de um suposto intermediário, que afirmou estar com o veículo e exigiu pagamentos para devolvê-lo. Conforme consta no boletim, foram realizadas transferências via PIX que totalizaram R$ 1.500,00.
“O interlocutor afirmou estar de posse da bicicleta e exigiu a quantia de R$ 1.500,00 para devolvê-la”, aponta o registro.
Mesmo após os pagamentos, a bicicleta não foi devolvida, levando a vítima a perceber que havia sido enganada novamente. O caso foi registrado como roubo (art. 157) e estelionato (art. 171), sendo encaminhado para investigação.
