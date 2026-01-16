16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Após roubo, suspeitos lançam celulares em córrego e são presos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI 10
Simulacro de pistola foi apreendido pela Polícia Militar
Simulacro de pistola foi apreendido pela Polícia Militar

Policiais militares da Força Tática atenderam, na noite de quinta-feira (15), uma ocorrência de roubo com retenção de vítimas no bairro Jardim Brasília, em Araçatuba. As pessoas que estavam na residência foram rendidas, amarradas e deixadas trancadas em um dos cômodos do imóvel enquanto os criminosos agiam.

Segundo relato das vítimas, um dos moradores tentou reagir e, durante o confronto, o objeto usado como arma caiu no chão. Os autores fugiram levando dois aparelhos celulares. Por meio do sistema de rastreamento dos dispositivos, a polícia identificou que o grupo havia seguido em direção ao bairro Alvorada.

Equipes iniciaram diligências e localizaram três adolescentes com características compatíveis às informadas. Eles foram abordados e reconhecidos pelas vítimas como participantes do crime. Questionados, confessaram o roubo e afirmaram ter arremessado os celulares em um córrego pouco antes da abordagem.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes. Os menores permaneceram apreendidos e ficaram à disposição da Justiça. A polícia constatou ainda que o objeto utilizado na ação era um simulacro de pistola, sem poder de fogo real.

