16 de janeiro de 2026
R$ 98 MIL EM DROGAS

TOR apreende quase 10 kg de skunk em ônibus na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Rodoviária
Passageira foi presa em flagrante durante operação em Andradina
Passageira foi presa em flagrante durante operação em Andradina

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam uma mulher por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), após apreenderem quase dez quilos de skunk em um ônibus interestadual abordado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ação ocorreu por volta das 22h20, no km 631 da rodovia, durante a Operação Impacto. O coletivo fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e São Paulo (SP) quando foi parado para fiscalização pela equipe da Polícia Militar Rodoviária da região de Araçatuba.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 14 tabletes de skunk escondidos na bagagem de uma das passageiras. Após a pesagem, a droga totalizou 9,802 quilos.

A suspeita, de 46 anos, moradora de Campo Grande, já possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Andradina, onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Rodoviária, a apreensão causou um prejuízo estimado em mais de R$ 98 mil ao crime organizado.

