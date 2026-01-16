Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam uma mulher por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), após apreenderem quase dez quilos de skunk em um ônibus interestadual abordado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A ação ocorreu por volta das 22h20, no km 631 da rodovia, durante a Operação Impacto. O coletivo fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e São Paulo (SP) quando foi parado para fiscalização pela equipe da Polícia Militar Rodoviária da região de Araçatuba.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 14 tabletes de skunk escondidos na bagagem de uma das passageiras. Após a pesagem, a droga totalizou 9,802 quilos.