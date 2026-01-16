A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba deu início ao processo de seleção para concessão de bolsas de estudo no Colégio Nossa Senhora Aparecida, válidas para o ano letivo de 2026. As vagas contemplam estudantes da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental.

As bolsas são destinadas exclusivamente a moradores do município e serão concedidas com base na análise da situação socioeconômica das famílias inscritas, priorizando candidatos em maior condição de vulnerabilidade social.

Inscrições on-line

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 e 27 de fevereiro. Todo o procedimento será feito de forma digital, por meio do site oficial da Prefeitura de Araçatuba. O acesso ao formulário e ao envio da documentação será liberado apenas a partir da data inicial do prazo.

Documentos necessários