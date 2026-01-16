A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba deu início ao processo de seleção para concessão de bolsas de estudo no Colégio Nossa Senhora Aparecida, válidas para o ano letivo de 2026. As vagas contemplam estudantes da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental.
As bolsas são destinadas exclusivamente a moradores do município e serão concedidas com base na análise da situação socioeconômica das famílias inscritas, priorizando candidatos em maior condição de vulnerabilidade social.
Inscrições on-line
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 e 27 de fevereiro. Todo o procedimento será feito de forma digital, por meio do site oficial da Prefeitura de Araçatuba. O acesso ao formulário e ao envio da documentação será liberado apenas a partir da data inicial do prazo.
Documentos necessários
Para validar a inscrição, será obrigatório o envio de cópias digitalizadas dos documentos originais, entre eles comprovante de matrícula atualizado no colégio, documentos pessoais, comprovante de residência e de domicílio eleitoral no município há pelo menos um ano, além de comprovantes de renda familiar.
Também será exigida a declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024, ou declaração de isenção com firma reconhecida, certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba e documentação relacionada a veículos, caso existam.
Avaliação e resultado
A concessão das bolsas não ocorrerá por sorteio. A Secretaria Municipal de Educação fará a análise considerando renda familiar, bens declarados, despesas mensais e número de dependentes informados no Imposto de Renda.
Inscrições com documentos incompletos, ilegíveis ou enviadas fora do período estabelecido serão automaticamente desconsideradas. Após a divulgação do resultado pelo colégio, candidatos que tiverem o pedido negado poderão apresentar recurso no prazo de cinco dias úteis, também de forma on-line.
Para esclarecimento de dúvidas, a Secretaria de Educação mantém atendimento presencial em sua Unidade 2, na Vila Mendonça, além de contato telefônico em horário comercial.
