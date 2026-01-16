Um motorista de aplicativo procurou a Polícia Civil de Araçatuba na última quarta-feira (14) para registrar um boletim de ocorrência por ameaça, após uma corrida considerada inicialmente comum se transformar em uma situação de intimidação e medo.

De acordo com o relato da vítima, o passageiro desembarcou normalmente, mas horas depois passou a enviar mensagens afirmando ter esquecido uma bolsa contendo R$ 7 mil no interior do veículo. O motorista informou que não localizou nenhum objeto e que, inclusive, questionou a passageira seguinte, que também negou ter encontrado a suposta bolsa.

Após a negativa, o passageiro passou a fazer ameaças, afirmando ser “sintonia” de uma facção criminosa e dizendo falar em nome de grandes traficantes da cidade. Nas mensagens, ele exigia a devolução imediata do dinheiro, utilizando tom intimidador.