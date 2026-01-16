Uma aposentada de 70 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio inquilino, um jovem de 19 anos, após sucessivas reclamações de vizinhos sobre perturbação do sossego no bairro Aclimação, em Araçatuba.

De acordo com o registro, a aposentada informou que moradores da rua Aristides Silva a procuravam com frequência para relatar transtornos causados pelo inquilino do imóvel. Entre as queixas, estão barulho excessivo durante a noite, conversas em tom elevado até a madrugada, jogos no local e o uso constante de palavras de baixo calão.

Ainda segundo a aposentada, o inquilino utiliza uma motocicleta com escapamento “aberto”, o que aumenta o nível de ruído, principalmente durante chegadas tardias ao imóvel, intensificando o incômodo para a vizinhança.