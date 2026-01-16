Uma aposentada de 70 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio inquilino, um jovem de 19 anos, após sucessivas reclamações de vizinhos sobre perturbação do sossego no bairro Aclimação, em Araçatuba.
De acordo com o registro, a aposentada informou que moradores da rua Aristides Silva a procuravam com frequência para relatar transtornos causados pelo inquilino do imóvel. Entre as queixas, estão barulho excessivo durante a noite, conversas em tom elevado até a madrugada, jogos no local e o uso constante de palavras de baixo calão.
Ainda segundo a aposentada, o inquilino utiliza uma motocicleta com escapamento “aberto”, o que aumenta o nível de ruído, principalmente durante chegadas tardias ao imóvel, intensificando o incômodo para a vizinhança.
Cansada das reclamações e temendo conflitos maiores, a proprietária afirmou que registrou a ocorrência para formalizar a situação e buscar providências junto à imobiliária responsável pela administração da residência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá ouvir o jovem nos próximos dias para esclarecimentos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.