Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, foi capturado na tarde desta quarta-feira (14) no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Segundo informações apuradas, a equipe realizava policiamento ostensivo pela Rua Professor Newton Brasil de Lima quando avistou dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Um deles apresentava características físicas compatíveis com as de um foragido já conhecido nos meios policiais.

Durante a abordagem e a busca pessoal, foi constatado que um dos homens não possuía antecedentes criminais. Já o outro, identificado pelas iniciais M.V.S., constava como procurado pela Justiça, com condenações por homicídio e tráfico de entorpecentes. Contra ele havia pena remanescente de 13 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.