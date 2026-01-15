16 de janeiro de 2026
Foragido por homicídio e tráfico é capturado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Homem de 41 anos tinha mais de 13 anos de pena a cumprir em regime fechado
Homem de 41 anos tinha mais de 13 anos de pena a cumprir em regime fechado

Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, foi capturado na tarde desta quarta-feira (14) no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Segundo informações apuradas, a equipe realizava policiamento ostensivo pela Rua Professor Newton Brasil de Lima quando avistou dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Um deles apresentava características físicas compatíveis com as de um foragido já conhecido nos meios policiais.

Durante a abordagem e a busca pessoal, foi constatado que um dos homens não possuía antecedentes criminais. Já o outro, identificado pelas iniciais M.V.S., constava como procurado pela Justiça, com condenações por homicídio e tráfico de entorpecentes. Contra ele havia pena remanescente de 13 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

Após a confirmação da identidade, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso. Ele passou por audiência de custódia e, posteriormente, foi transferido para o sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.

