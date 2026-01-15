16 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MÃO DIVINA

Polícia Militar prende suspeito por venda de crack em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CPI 10
Policiais encontraram porções de crack que, somadas, chegaram a cerca de 30 gramas
Policiais encontraram porções de crack que, somadas, chegaram a cerca de 30 gramas

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas nessa quarta-feira (14), em Araçatuba. A equipe realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Mão Divina quando decidiu abordar um indivíduo que já possuía histórico de envolvimento com atividades ilícitas.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram porções de crack que, somadas, chegaram a cerca de 30 gramas. Questionado, o abordado admitiu que a droga seria destinada à comercialização na própria região.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele permaneceu detido e ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários