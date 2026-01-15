Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas nessa quarta-feira (14), em Araçatuba. A equipe realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Mão Divina quando decidiu abordar um indivíduo que já possuía histórico de envolvimento com atividades ilícitas.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram porções de crack que, somadas, chegaram a cerca de 30 gramas. Questionado, o abordado admitiu que a droga seria destinada à comercialização na própria região.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, ele permaneceu detido e ficará à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.