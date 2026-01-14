A Justiça Federal determinou que a União indenize em R$ 15 mil uma microempreendedora individual de Araçatuba que teve informações pessoais e empresariais modificadas de forma fraudulenta no Portal do Empreendedor. A decisão também obriga o poder público a corrigir os dados cadastrais da vítima.

A sentença foi proferida pelo juiz federal Flademir Jerônimo Belinati Martins, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Conforme consta nos autos, ficou comprovado que o sistema foi acessado por terceiros, que alteraram eletronicamente o cadastro da autora sem que houvesse mecanismos eficazes de proteção para impedir a violação.

Na avaliação do magistrado, a União, como controladora das informações, tem obrigação legal de garantir a segurança dos dados, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente diante do caráter sensível das informações armazenadas na plataforma.

Fraude gerou dívidas e protestos