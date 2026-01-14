A Prefeitura de Araçatuba anunciou o remanejamento dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Professora Odette Costa Bodstein, situada no bairro Ivo Tozzi, após a constatação de falhas estruturais no prédio da unidade. A decisão foi tomada com base em laudos técnicos que apontam instabilidade no terreno, comprometendo a segurança de estudantes e servidores.

Ao todo, a escola atende 195 alunos, dos quais 111 estão matriculados em período integral. A partir do início do ano letivo, em fevereiro, os estudantes passarão a ter aulas no prédio do Centro Municipal de Educação Integral da Criança e do Adolescente (Cemfica) Solar Dr. Bezerra Menezes, localizado no bairro Panorama. A mudança visa assegurar a continuidade das atividades escolares em um espaço considerado adequado.

As famílias dos alunos foram comunicadas sobre a alteração em reunião realizada na tarde de terça-feira (13), quando também receberam orientações sobre o funcionamento das aulas no novo local.