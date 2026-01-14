A Prefeitura de Araçatuba intensificou, nos últimos dias, os serviços de roçagem e limpeza urbana em diferentes pontos da cidade. As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e ocorrem paralelamente aos trabalhos contínuos de tapa-buracos em vias do município.
As equipes atuaram em importantes corredores urbanos, como as avenidas Dois de Dezembro e Brasília, além do acostamento do quilômetro 13 da Via João Cazerta, no trecho que dá acesso aos bairros rurais Jacutinga e Prata. Também foram realizados serviços de roçagem nos canteiros centrais da Via Etelvino Pereira dos Santos (Etheucle Turrini).
Outros pontos atendidos incluem acostamentos e rotatórias da Via Nametala Rezek, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde e da Escola Municipal do bairro rural Água Limpa.
As frentes de trabalho também avançaram sobre áreas de lazer e convivência. Praças localizadas na região central, como Rui Barbosa, João Pessoa e Getúlio Vargas, além da Dom Walter Bini, no bairro Casa Nova, Uirapuru, na Aclimação, e Paineiras, no Planalto, receberam serviços de limpeza e manutenção.
De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, a medida é fundamental neste período chuvoso, quando o crescimento da vegetação ocorre de forma mais acelerada, impactando diretamente a segurança, a saúde pública e o aspecto visual da cidade.
