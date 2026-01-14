A Prefeitura de Araçatuba informou que o prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) passará por obras de reforma, o que motivou a transferência temporária dos atendimentos a partir desta quarta-feira, 14 de janeiro.

Durante o período das intervenções, o atendimento ao público será realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), localizada na Rua Bandeirantes, 111, na região central da cidade. A medida, segundo a administração municipal, tem como objetivo garantir melhores condições estruturais para usuários e servidores.

Mesmo com a mudança provisória, a Prefeitura assegura que nenhum serviço será interrompido. O acompanhamento de famílias, idosos, crianças e adolescentes em situação de risco ou violação de direitos continuará sendo feito tanto na sede da SMAS quanto nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos pelos bairros São José, Etemp, Umuarama, Jussara, Centro e TV, além das visitas domiciliares.