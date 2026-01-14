A Secretaria Municipal de Governo de Araçatuba encerrou 2025 com resultados expressivos na articulação de convênios e na captação de recursos públicos. O balanço anual da pasta aponta crescimento tanto no número de parcerias firmadas quanto no volume financeiro destinado ao município, além da ampliação das áreas beneficiadas.

Ao longo do ano passado, a secretaria coordenou e acompanhou 23 convênios, sendo 20 estaduais e três federais, superando os 17 acordos firmados em 2024. O avanço representa um crescimento superior a 35% nas parcerias celebradas, refletindo uma atuação mais estratégica junto a órgãos estaduais e federais.

Esse desempenho impactou diretamente os investimentos recebidos. A captação total saltou de R$ 25 milhões em 2024 para mais de R$ 28 milhões em 2025, um acréscimo de quase R$ 3 milhões, com destaque para o aumento dos repasses estaduais.