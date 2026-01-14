A Secretaria Municipal de Governo de Araçatuba encerrou 2025 com resultados expressivos na articulação de convênios e na captação de recursos públicos. O balanço anual da pasta aponta crescimento tanto no número de parcerias firmadas quanto no volume financeiro destinado ao município, além da ampliação das áreas beneficiadas.
Ao longo do ano passado, a secretaria coordenou e acompanhou 23 convênios, sendo 20 estaduais e três federais, superando os 17 acordos firmados em 2024. O avanço representa um crescimento superior a 35% nas parcerias celebradas, refletindo uma atuação mais estratégica junto a órgãos estaduais e federais.
Esse desempenho impactou diretamente os investimentos recebidos. A captação total saltou de R$ 25 milhões em 2024 para mais de R$ 28 milhões em 2025, um acréscimo de quase R$ 3 milhões, com destaque para o aumento dos repasses estaduais.
Para o prefeito Lucas Zanatta (PL), os números confirmam uma mudança de postura administrativa. “Houve uma atuação mais proativa da Secretaria de Governo, com planejamento e presença institucional”, avalia.
Outro ponto relevante foi a diversificação das áreas atendidas. Se em 2024 os convênios alcançavam cinco setores, em 2025 os investimentos passaram a contemplar nove áreas, incluindo cultura, segurança, agricultura e assistência social, além de saúde, educação e infraestrutura.
Segundo o secretário de Governo, Marcelo Teixeira, o fortalecimento da agenda institucional foi determinante para os resultados. Em 2025, a secretaria intensificou o diálogo com ministérios e secretarias estaduais, realizando viagens técnicas a Brasília e São Paulo para viabilizar projetos e destravar recursos.
O avanço também se refletiu nos indicadores nacionais. Araçatuba subiu posições no IDTRU-DL, índice federal que mede a qualidade da gestão de transferências da União, alcançando o 18º lugar no ranking nacional e o 5º no estadual. Com isso, o município passou a integrar a Rede de Parcerias da União, reconhecimento que amplia a credibilidade institucional e facilita o acesso a novos recursos.
Para 2026, a Secretaria de Governo planeja manter o ritmo, com foco em capacitação técnica, ampliação do diálogo político e fortalecimento da gestão orçamentária.
