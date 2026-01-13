Um ato de vandalismo causou indignação entre moradores do Residencial Vida Nova, empreendimento da construtora Pacaembu, em Araçatuba, na noite do último domingo (11). Um homem, apontado como morador do próprio conjunto habitacional, foi filmado destruindo árvores e palmeiras recém-plantadas nas áreas comuns do local.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o rastro de destruição atingiu pelo menos 15 árvores e duas palmeiras. As imagens, que circularam entre os moradores, mostram o indivíduo agindo sozinho, de forma deliberada, em um episódio de depredação do patrimônio coletivo.

O caso ocorre poucos dias após a entrega de um dos maiores empreendimentos habitacionais recentes do município. Na última quarta-feira (7), a Pacaembu Construtora realizou a entrega simbólica das chaves a centenas de famílias contempladas.