Um homem de 51 anos foi preso na manhã de segunda-feira (12) após furtar uma loja de utilidades localizada no calçadão de Araçatuba. A ação foi flagrada e rapidamente contida por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com as informações apuradas, agentes da Romo (Ronda Ostensiva com Motocicletas) realizavam patrulhamento preventivo quando foram acionados pelo gerente do estabelecimento. Ele relatou que, logo no momento da abertura da loja, um indivíduo entrou de forma suspeita e saiu rapidamente do local.

Desconfiado da situação, o gerente acessou o sistema de monitoramento por câmeras e constatou que o homem havia subtraído diversos objetos. As características do suspeito foram repassadas à GCM, que iniciou buscas pela região.