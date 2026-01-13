Araçatuba e Birigui estão entre as cidades que mais criaram empregos com carteira assinada em São Paulo em 2025, segundo dados do Caged. No ranking de novembro, Araçatuba alcançou a 20ª colocação, enquanto no acumulado de 11 meses os dois municípios aparecem no grupo das 30 maiores geradoras de vagas do estado. O dados foram divulgados nessa segunda-feira (12).

Na classificação das cidades que mais criaram vagas em novembro, Araçatuba ocupou a 20ª colocação, com 344 novos empregos, figurando entre os principais polos de geração de oportunidades no estado.

Já no ranking de janeiro a novembro, a região também aparece em posição de destaque: