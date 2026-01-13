Araçatuba e Birigui estão entre as cidades que mais criaram empregos com carteira assinada em São Paulo em 2025, segundo dados do Caged. No ranking de novembro, Araçatuba alcançou a 20ª colocação, enquanto no acumulado de 11 meses os dois municípios aparecem no grupo das 30 maiores geradoras de vagas do estado. O dados foram divulgados nessa segunda-feira (12).
Na classificação das cidades que mais criaram vagas em novembro, Araçatuba ocupou a 20ª colocação, com 344 novos empregos, figurando entre os principais polos de geração de oportunidades no estado.
Já no ranking de janeiro a novembro, a região também aparece em posição de destaque:
Birigui alcançou 2.716 vagas, ficando entre as 30 cidades que mais contrataram em São Paulo.
Araçatuba somou 2.193 empregos formais, igualmente integrando o grupo das 30 maiores geradoras de vagas no acumulado de 11 meses.
O estado de São Paulo manteve um ritmo acelerado de geração de empregos formais em novembro de 2025, com a criação de 31,1 mil novas vagas com carteira assinada, o que representa mais de mil contratações por dia. Os dados são da Fundação Seade, a partir dos registros do Caged, do Ministério do Trabalho.
No acumulado de janeiro a novembro, o saldo estadual já supera 530 mil novos postos de trabalho, consolidando São Paulo como o principal motor do emprego no Brasil. No intervalo de 12 meses, o total chega a 342 mil vagas criadas.
Com esse desempenho, o estado respondeu por 36% de todos os empregos formais gerados no país em novembro, além de concentrar 28% do saldo nacional no acumulado de 11 meses e 26% no período de 12 meses.
O avanço é observado em todos os recortes: o mercado de trabalho paulista cresceu 0,21% em novembro, 3,74% no ano e 2,4% nos últimos 12 meses.
Os números reforçam a força do interior paulista na expansão do mercado de trabalho e mostram que, além da capital e da Região Metropolitana, cidades de médio porte continuam tendo papel relevante na criação de empregos e no aquecimento da economia regional.
