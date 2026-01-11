Um homem foi preso na manhã deste sábado (10) após ser acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva em Araçatuba. A ocorrência de violência doméstica foi atendida por equipes da Polícia Militar na Rua Almir Xavier dos Santos, no Conjunto Habitacional Elias Stefan.

De acordo com as informações apuradas, a vítima acionou a polícia relatando que o ex-companheiro esteve em sua residência e fez ameaças de morte. Ela também informou que, em ocasião anterior, o homem teria chegado a apontar uma arma de fogo em sua direção, situação que resultou na concessão de medida protetiva pela Justiça.

Após as diligências, o suspeito foi localizado e abordado pelos policiais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso em razão das ameaças e do descumprimento da determinação judicial.